В Украине обнаружили новые случаи штамма "Дельта" у двоих человек

Указано, что соответствующую информацию журналистам подтвердил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, результаты анализов были получены сегодня, 14 июля.

"24 июля мы отправляли анализы людей, у которых подозревали "Дельта"-штамм на Киев, а Киев - на исследования в Европейскую лабораторию. Два результата пришли положительные",- сказал он.

Поляк также рассказал, что одна из пациентов беременная женщина, она находилась в реанимационном отделении в течение более чем 2 недель. Сейчас она выписана и находится дома.