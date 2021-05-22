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В Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в "помаранчевій" зоні карантину залишається лише одна область. Інша частина країни - в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "помаранчевій" зоні залишається Донецька область, де перевищена норма по відсотку від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.

У решті регіонів жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантині. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях менший відсоток від епідпорогу становить менше 50%. Також у Вінницькій області менше 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили ще 4606 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Дніпропетровській, Харківській і Львівській областях.

Також РБК-Україна писало, що в країні зробили ще 17,5 тисячі щеплень від коронавірусу, більшість з яких другою дозою. Всього з початку кампанії першу дозу щеплення отримали вже понад 977 тисяч осіб, обидві дози - більше 72 тисяч.

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