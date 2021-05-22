В Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину

В Україні в "помаранчевій" зоні карантину залишається лише одна область. Інша частина країни - в "жовтій" зоні.

Так, в "помаранчевій" зоні залишається Донецька область, де перевищена норма по відсотку від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.

У решті регіонів жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантині. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях менший відсоток від епідпорогу становить менше 50%. Також у Вінницькій області менше 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.