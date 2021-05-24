В Україні одна область повністю готова до "зеленої" зони карантину

У Вінницькій області всі показники по COVID-19 відповідають "зеленій" зоні карантину . Також частково відповідають" зеленій " зоні показники ще в п'яти регіонах.

Так, У Вінницькій області відсоток від епідемічного порогу становить 41,3%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 4,6%. Також "зеленій" зоні за показником відсотка від епідпорогу відповідають Київ (32,9%), Закарпатська (49,8%), Київська (48,9%), Миколаївська (42%) і Полтавська (46,2%) області.

Крім цього в "помаранчевій" зоні залишається Донецька область. Це єдиний регіон, де перевищено показник по 19-вище норми відсоток від епідпорогу (101,5% при нормі 100%). Решта регіонів знаходяться в" жовтій " зоні.