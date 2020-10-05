В Україні послабити карантин може лише одна область

Станом на понеділок, 5 жовтня, в Україні лише Кіровоградська область може послабити карантин. В інших регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх областях, крім вищезгаданої, показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищено.

У середньому по Україні цей показник становить 136,2 при нормі в 40 випадків коронавірусної хвороби. У Києві він на рівні 167,9, а у Кіровоградській області - 20,6.

Найвищий показник захворюваності як і раніше залишається у Тернопільській області - 287,9.

Відзначимо, станом на неділю до ослаблення карантину також були не готові майже всі області, крім Кіровоградської.

Як писало РБК-Україна, в Україні зараз спостерігається напружена ситуація з лікарняними ліжками, виділеними для лікування хворих на коронавірус. При подальшому зростанні випадків захворюваності ситуація може стати критичною.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 3771 новий випадок захворювання на коронавірус; усього в країні активними хворими залишаються 125 729 осіб.