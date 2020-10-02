В Україні до послаблення карантину залишається готовим лише один регіон

В Україні станом на 2 жовтня карантин послабити дозволено лише в Кіровоградській області. Інші регіони не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, майже у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому по країні цей показник становить 126,5 при нормі 40 випадків захворювання.

Найвищий показник спостерігається в Тернопільській області - 317,17, в Києві - 164. В Кіровоградській області показник динаміки становить 18,7.

Нагадаємо, вчора в Україні оновили список карантинних зон. У "червоній" зоні опинилися два населених пункти - Тернопіль і Канів. Київ залишився в жовтій зоні. Нове карантинне зонування набуде чинності з понеділка, 5 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 4633 особи. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.