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В Україні відкрили вже майже 200 центрів масової COVID-вакцинації 

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Середа 07 липня 2021 10:28
В Україні відкрили вже майже 200 центрів масової COVID-вакцинації  Фото: в Україні працюють майже 200 центрів вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні вже відкрилося 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Там щеплюють людей, що записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах.

Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні.

Пріоритет у вакцинації надається літнім людям, однак щеплення можуть отримати всі охочі.

Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються.

Раніше повідомлялося, що в Україні зробили більше 3 млн щеплень проти коронавірусу.

РБК-Україна писало, що у Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації.

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