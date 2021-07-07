В Україні відкрили вже майже 200 центрів масової COVID-вакцинації
В Україні вже відкрилося 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Там щеплюють людей, що записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах.
Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні.
Пріоритет у вакцинації надається літнім людям, однак щеплення можуть отримати всі охочі.
Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються.
Раніше повідомлялося, що в Україні зробили більше 3 млн щеплень проти коронавірусу.
РБК-Україна писало, що у Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації.