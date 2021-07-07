ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні зробили більше 3 млн щеплень проти коронавірусу

Новость на русском →
Середа 07 липня 2021 08:51
В Україні зробили більше 3 млн щеплень проти коронавірусу Фото: в Україні зробили понад 3 млн щеплень від коронавірусу (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку вакцинувальнох кампанії у лютому в Україні зробили 3 092 168 щеплень від коронавірусу. При цьому повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Всього щеплення отримали 2 136 563 людини.

Загалом, за минулу добу, 6 липня, 93 554 людини щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Раніше повідомлялося, що у Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації. Вони будуть відкриті з 9 ранку до 17:00.

Нагадаємо, що центр COVID-вакцинації у київському МВЦ з 5 липня працює щодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус