В Україні не було першої хвилі коронавірусу, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що першої хвилі пандемії коронавірусу в країні не було. Влада намагалась запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих і це вдалось.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі "Українського радіо".

Ляшко навів як приклад Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків за добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків).

"У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було", - сказав він.

Він вважає, що хвиля коронавірусу - це коли є пікова завантаження до 10 тисяч, потім падає кількість до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що України тільки торкнулась хвиля коронавірусу.

Зазначимо, у ВООЗ прогнозували, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня.