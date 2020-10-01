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В Украине не было первой волны коронавируса, - Минздрав

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 14:55
В Украине не было первой волны коронавируса, - Минздрав Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что первой волны пандемии коронавируса в стране не было. Власть пыталась предотвратить распространение и пиковый рост количества больных и это удалось.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "Украинского радио".

Ляшко привел в пример Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев за сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев).

"У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал он.

Он считает, что волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом число падает до единичных случаев, и затем снова выходит на десятки тысяч в день.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украину только коснулась волна коронавируса.

Отметим, в ВОЗ прогнозировали, что в Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно.

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