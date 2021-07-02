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В Україні планують вакцинувати від COVID дітей, але не всіх

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 12:08
В Україні планують вакцинувати від COVID дітей, але не всіх Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні від коронавірусу може початися і для дітей. Але не для всіх, а тільки щодо тих, у кого є високі ризики ускладнень від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".

"Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей тільки тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з COVID... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що вікові категорії для вакцинації від COVID розширять і почнуть прищеплювати підлітків.

А днями Кузін запропонував ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників освіти та сфери обслуговування.

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