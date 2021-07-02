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В Украине планируют вакцинировать от COVID детей, но не всех

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Киев, Пятница 02 июля 2021 12:08
В Украине планируют вакцинировать от COVID детей, но не всех Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине от коронавируса может начаться и для детей. Но не для всех, а только в отношении тех, у кого есть высокие риски осложнений от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с COVID... Скорее всего, что летом. И это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID", - отметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что возрастные категории для вакцинации от COVID расширят и начнут прививать подростков.

А на днях Кузин предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников образования и сферы обслуживания.

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