В Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca

У ЦГЗ зазначили, що вчора також Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування, тим самим дозволила використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

"Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України подали заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

У ВООЗ заявили, що схвалені два варіанти препарату. Один з них проводиться спільно з компанією SKBio в Південній Кореї, другий - в Інституті сироватки Індії.

Стратегічна консультативна група експертів по імунізації рекомендувала використання препарату для всіх вікових груп від 18 років і старше.

В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.