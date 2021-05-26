Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3395 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу в Україні:
- госпіталізували 1 778 осіб;
- померли 208 пацієнтів;
- одужали 14 987 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР - 30 724 особи,
- методом ІФА - 13 108 осіб,
- експрес-тестами - 28 156 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 189 858 осіб, одужала 1 990 051 особа, а померли 49 893 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Нагадаємо, Україна повністю стала "жовтою". Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.