RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні повторно хворіли на коронавірус вже понад 2 тисячі людей

Автор: Дмитро Левицький

В Україні з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 2 тисячі випадків повторного захворювання на COVID-19. Зокрема, 12% повторних випадків припадає на медичних працівників.

Про це розповіли в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Так, повторний позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий після 40 днів від першого підтвердження, виявили у 2161 людини, з них 250 медичних працівників.

"Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували в Україні - 0,25% від загальної кількості інфікованих з початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою", - заявили в ЦГЗ.

Нагадаємо, про те, що в Україні почали фіксувати повторні випадки коронавірусу, минулого тижня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Повторні випадки реєстрували, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас за вчора підтвердили понад 12 тисяч випадків одужання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїнизаражениеКоронавірус