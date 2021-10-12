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В Україні з'явиться "червона" зона: яка область до неї потрапила

Автор: Дмитро Левицький

В Україні з'явиться перша "червона" зона карантину. Держкомісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантин у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова.

Херсонська область перейде у "червону" зону карантину опівночі 15 жовтня.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані.

Водночас у "червоній" зоні на дистанційне навчання переходять заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які ще області можуть потрапити до "червоної" зони карантину.

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Херсонская областьКарантинКоронавірусЧервона зона карантину