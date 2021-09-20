В Україні перевищений показник COVID-госпіталізацій. Вже 11 областей не відповідають "зеленій" зоні

Станом на сьогодні, 20 вересня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину, однак динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму. Вже в одинадцяти регіонах країни цей показник має високі значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зокрема, по всій Україні динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,7%.
Водночас цей показник перевищений у 11 областях, а саме:
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2265 нових випадків коронавірусу.
Додамо, сьогодні в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. РБК-Україна розповіло про 10 головних фактів.