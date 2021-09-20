В Украине превышен показатель COVID-госпитализаций. Уже 11 областей не соответствуют "зеленой" зоне

Так, по всей Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%.

В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:

Винницкая - 54,9%;

Волынская - 50,7%;

Днепропетровская - 75,2%;

Житомирская - 56,3%;

Закарпатская - 52,3%;

Луганская - 69,6%;

Николаевская - 72,3%;

Ровенская - 87,2%;

Сумская - 61,0%;

Харьковская - 75,2%;

Черкасская - 72,6%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более чем 50%.