В Украине превышен показатель COVID-госпитализаций. Уже 11 областей не соответствуют "зеленой" зоне

По состоянию на сегодня, 20 сентября вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина, однако динамика COVID-госпитализаций превышает норму. Уже в одиннадцати десяти регионах страны этот показатель имеет высокие значения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, по всей Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%.
В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более чем 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
Добавим, сегодня в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. РБК-Украина рассказало о 10 главных фактах.