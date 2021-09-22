В Україні перевищено рівень COVID-захворюваності: які області мають найгіршу статистику
Сьогодні, 22 вересня рівень захворюваності коронавірусом перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях та м. Києві. Однак на цей час країна все ще перебуває в "зеленій" зоні карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, у Чернівецькій (349), Тернопільській (226) та Харківській (219) областях рівень COVID-захворюваності є найбільш перевищеним.
Згідно з нормою, цей показник має складати не більше 75 на 100 тисяч населення.
Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.
Крім того, у восьми областях та м. Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:
- Київ - 54,6%;
- Дніпропетровська область - 70,3%;
- Донецька область - 66,4%;
- Луганська область - 64,6%;
- Миколаївська область - 58,7%;
- Рівненська область - 66,5%;
- Харківська область - 70,0%
- Херсонська область - 52,1%;
- Черкаська область - 94,3%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 2 175 людей.
Додамо, що Чернівецька область може увійти до "червоної" зони карантину вже на цьому тижні