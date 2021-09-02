В Україні продовжує стрімко зростати кількість COVID-хворих. За добу 2477 нові випадки

За добу 1 вересня в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 179 дітей та 36 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 787 людей, померли 44 людини, одужали - 889.
За добу різними методами протестували більше 50 тисяч людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Нагадаємо, за 31 серпня в Україні виявили 2075 нових випадків коронавірусу.
РБК-Україна писало, що вчені прогнозують ріст нових COVID-випадків в Україні на початку вересня.