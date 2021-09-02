RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні продовжує стрімко зростати кількість COVID-хворих. За добу 2477 нові випадки

Автор: Инна Собора

За добу 1 вересня в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 179 дітей та 36 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 787 людей, померли 44 людини, одужали - 889.

За добу різними методами протестували більше 50 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Нагадаємо, за 31 серпня в Україні виявили 2075 нових випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що вчені прогнозують ріст нових COVID-випадків в Україні на початку вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус