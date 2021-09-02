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В Украине продолжает стремительно расти количество COVID-больных. За сутки 2477 новых случая

Автор: Инна Собора

За сутки 1 сентября в Украине зафиксировали 2477 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 179 детей и 36 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 787 человек, умерли 44 человека, выздоровели - 889.

За сутки различными методами протестировали более 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Напомним, за 31 августа в Украине выявили 2075 новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября.

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