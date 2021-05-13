В Україні прогнознують збільшення COVID-хворих на наступному тижні

Протягом наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості хворих на коронавірус в офіційній статистиці. Це пов'язано із нормалізацією кількості тестувань після травневих свят.
Також очікується зростання кількості летальних випадків.
"Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - йдеться в повідомленні.
Науковці пояснюють - хоч за період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків, смертей та госпіталізацій прискорилася, однак значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 травня, зафіксували 6813 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві.
РБК-Україна писало, що минулої доби в Україні другою дозою від коронавіруса вакцинували ще 1900 людей. Загалом завершили вакцинацію 3 828 українців.