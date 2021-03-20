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В Україні розширили "червону" зону карантину: що змінилось

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 12:13
В Україні розширили "червону" зону карантину: що змінилось Фото: люди в масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В "червону" зону карантину внесли Одеську область. Тепер у цій зоні Київ та п'ять областей.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на 20 березня, найскладніша епідеміологічна ситуація у Києві, Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони перебувають у відповідній зоні.

В Україні розширили &quot;червону&quot; зону карантину: що змінилось

У "помаранчевій" зоні карантину 11 регіонів: Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Львівська, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області.

Інші регіони України у "жовтій" зоні.

Зазначимо, що "червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. У цій зоні заборонено:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
  • здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).

Нагадаємо, сьогодні в Києві почав діяти жорсткий карантин. Як дотримуються карантину в місті, в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу.

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