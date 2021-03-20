В Україні розширили "червону" зону карантину: що змінилось
В "червону" зону карантину внесли Одеську область. Тепер у цій зоні Київ та п'ять областей.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Станом на 20 березня, найскладніша епідеміологічна ситуація у Києві, Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони перебувають у відповідній зоні.
У "помаранчевій" зоні карантину 11 регіонів: Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Львівська, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області.
Інші регіони України у "жовтій" зоні.
Зазначимо, що "червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. У цій зоні заборонено:
- прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).
Нагадаємо, сьогодні в Києві почав діяти жорсткий карантин. Як дотримуються карантину в місті, в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу.