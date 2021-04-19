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В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора:

  • госпіталізували 2 387 осіб;
  • померли 214 людей;
  • одужали 5 598 осіб.

За добу зробили 27 488 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7 640).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 953 016 осіб;
  • одужали 1 487 677 осіб;
  • померли 40 000 людей;
  • зробили 8 958 482 ПЛР-тестів.

Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні шість областей відповідають нормі COVID-госпіталізацій.

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