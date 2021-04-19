В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу

За минулу добу в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора:
За добу зробили 27 488 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7 640).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні шість областей відповідають нормі COVID-госпіталізацій.