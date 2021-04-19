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В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера:

  • госпитализировали 2387 человек;
  • умерли 214 человек;
  • выздоровели 5598 человек.

За сутки сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

За все время пандемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 953 016 человек;
  • выздоровели 1 487 677 человек;
  • умерли 40 000 человек;
  • сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавирус.

Напомним, в Украине шесть областей соответствуют норме COVID-госпитализаций.

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