RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні ріст нових випадків коронавірусу: 3627 заражень

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3627 людей. Найбільше нових випадків в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях, а також в Києві.

Популярні новини

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше заражень в Києві (+416), Харківській області (+426), Одеській області (+271), Дніпропетровській області (+200).

З початку пандемії в країні 204 932 підтверджених випадків COVID-19. Також 4 065 смертей (+69) та 88 453 одужання.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 2671 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків у Харківській, Одеській областях і Києві. Всього в країні захворіли вже понад 200 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в країні набуло чинності нове карантиннн зонування. Так, в "червоній" зоні карантину опинились Тернопіль, а також Бережани Тернопільської області. У Києві ситуація покращилася - столиця тепер в "жовтій" зоні.

Крім того, за даними МОЗ, в Україні лише одна область готова до послаблення карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус