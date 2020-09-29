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В Украине рост новых случаев коронавируса: 3627 заражений

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3627 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в Киеве.

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Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Киеве (+416), Харьковской области (+426), Одесской области (+271), Днепропетровской области (+200).

С начала пандемии в стране 204 932 подтвержденных случаев COVID-19. Также 4065 смертей (+69) и 88 453 выздоровления.

Напомним, вчера в Украине подтвердили 2671 новый случай коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и Киеве. Всего в стране заболели уже более 200 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в стране вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной" зоне карантина оказался Тернополь, а также Бережаны Тернопольской области. В Киеве ситуация улучшилась - столица теперь в "желтой" зоне.

Кроме того, по данным Минздрава, в Украине только одна область готова к ослаблению карантина.

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