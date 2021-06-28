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В Україні зробили понад 18 тисяч щеплень від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу, 27 червня, зробили понад 18,5 тисячі щеплень від коронавірусу. За добу повністю вакцинувалися понад 7,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, 27 червня одну дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані - 7 590 осіб.

Протягом доби працювали 123 мобільні бригади, 241 пункт щеплення; та 83 центри вакцинації.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 1 904 880 осіб, з них отримали першу дозу - 1 904 878 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 579 888 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Всього проведено 2 484 766 щеплень.

Станом на 27 червня в список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 749 035 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 285 випадків зараження коронавірусом.

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УкраїнаКоронавірусВакцинація