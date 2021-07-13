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В Україні зробили вже більше 3,5 млн щеплень від коронвірусу

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Вівторок 13 липня 2021 09:09
В Україні зробили вже більше 3,5 млн щеплень від коронвірусу Фото: в Україні зробили 3,5 млн щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні вакцинували ще 83 177 людей. Загалом з початку кампанії по COVID-вакцинації зробили 3 572 509 щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, за 12 липня одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані - 37 642 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них отримали 1 дозу – 2 357 225 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози –1 215 284 особи.

Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні за рівнем охоплення вакцинації від COVID в Україні лідирує Київ. Відразу за ним йдуть Київська та Полтавська області.

Нагадаємо, напередодні на нараді у президента Володимира Зеленського домовилися нарощувати темпи вакцинації, щоб підготуватися до можливого спалаху штаму "Дельта".

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