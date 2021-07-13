В Украине сделали уже более 3,5 млн прививок от коронвируса

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали еще 83 177 человек. Всего с начала кампании по COVID-вакцинации сделали 3 572 509 прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Так, за 12 июля одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы - 37 642 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу – 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы -1 215 284 человека.

По состоянию на 12 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.