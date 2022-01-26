В Україні вже зробили понад 30 млн щеплень проти COVID

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 30 млн щеплень від коронавірусу. За минулу добу імунізацію пройшли понад 80 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За вчора, 25 січня в Україні 81 736 людей вакциновано проти COVID-19.
Зокрема, першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу - 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну - 22 195.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 221 308 людей.
З них отримали першу дозу - 15 221 306 людей, отримали дві дози - 14 519 768 людей, додаткову дозу - 14 237 людей, бустерну - 248 063 людини.
Загалом проведено в Україні 30 003 374 щеплення.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 24 321 людина.