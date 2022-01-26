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В Україні вже зробили понад 30 млн щеплень проти COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 30 млн щеплень від коронавірусу. За минулу добу імунізацію пройшли понад 80 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 25 січня в Україні 81 736 людей вакциновано проти COVID-19.

Зокрема, першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу - 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну - 22 195.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 221 308 людей.

З них отримали першу дозу - 15 221 306 людей, отримали дві дози - 14 519 768 людей, додаткову дозу - 14 237 людей, бустерну - 248 063 людини.

Загалом проведено в Україні 30 003 374 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 24 321 людина.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу