UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине уже сделали более 30 млн прививок против COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 30 млн прививок от коронавируса. За минувшие сутки иммунизацию прошли более 80 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 25 января в Украине 81 736 человек вакцинировано против COVID-19.

В частности, первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу - 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 людей, бустерную - 22 195.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 221 308 человек.

Из них получили первую дозу-15 221 306 человек, получили две дозы - 14 519 768 человек, дополнительную дозу - 14 237 человек, бустерную - 248 063 человека.

Всего проведено в Украине 30 003 374 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 24 321 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса