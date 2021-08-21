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В Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень

Автор: Инна Собора

З початку вакцинальної кампанії в Україні проведено вже 8 099 146 щеплень від коронавірусу. Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози вакцини, 3 066 426 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

Загалом щепили принаймні однією дозою вже понад 5 млн українців.

За минулу добу вакцинували 147 118 людей. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані - 86 148 людей.

Протягом доби працювали 957 мобільних бригад, 2 732 пункти щеплення, 329 центрів вакцинації.

Раніше у МОЗ заявили, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень від коронавірусу.

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КоронавірусВакцинація