В Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень

З початку вакцинальної кампанії в Україні проведено вже 8 099 146 щеплень від коронавірусу. Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози вакцини, 3 066 426 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
Загалом щепили принаймні однією дозою вже понад 5 млн українців.
За минулу добу вакцинували 147 118 людей. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані - 86 148 людей.
Протягом доби працювали 957 мобільних бригад, 2 732 пункти щеплення, 329 центрів вакцинації.
Раніше у МОЗ заявили, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень від коронавірусу.