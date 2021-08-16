ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кузін про вакцинацію від COVID: до кінця року хочемо щепити 50% українців

Новость на русском →
Київ, Понеділок 16 серпня 2021 13:39
Кузін про вакцинацію від COVID: до кінця року хочемо щепити 50% українців Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках кампанії з вакцинації від COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я хочуть щепити не менше 50% українців до кінця 2021 року. Цьому сприяють темпи вакцинації, які постійно нарощуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Укрінформу".

За його словами, за останні два місяці темпи вакцинації постійно нарощувалися, і на сьогодні система працює стабільно.

"Ці фактори і швидке розгортання структури дає нам оптимізм говорити, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень з початку вакцинальної кампанії, і це наш цільовий показник. По суті, ми зможемо говорити про умовний захист 5 млн українців. У той же самий час ми плануємо показники на кінець 2021 року. І до кінця року ми дуже хотіли б вакцинувати 50% українців", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, за останні кілька тижнів темпи вакцинації в Україні зросли на 10%, і зараз вони вище світових і європейських.

Минулого тижня темпи доходили до майже 170 000 щеплень на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус