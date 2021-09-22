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В Україні зробили ще понад 116 тисяч щеплень проти COVID

Автор: Марія Кучерявець

Другий день поспіль в Україні зростають темпи вакцинації від коронавірусу. Минулої доби щеплення отримали 116 005 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 68 502 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 47 503 людини.

Протягом доби населення імунізували:

  • 841 мобільна бригада,
  • 2 878 пунктів щеплення;
  • 335 центрів вакцинації.

Так, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу - 6 435 425 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 246 164 людини

У загальній кількості в Україні зробили 11 681 589 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом.

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