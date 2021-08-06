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В Україні зробили рекордні майже 170 тисяч COVID-щеплень за добу

Автор: Инна Собора

В Україні за добу 5 серпня встановли новий рекорд щеплень. Вакцину від коронавірусу отримали 167 383 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

При цьому, одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.

Протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення; 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей.

Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу.

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КоронавірусВакцинація