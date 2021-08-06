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В Украине сделали рекордные почти 170 тысяч COVID-прививок за сутки

Автор: Инна Собора

В Украине за сутки 5 августа установили новый рекорд прививок. Вакцину от коронавируса получили 167 383 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом, одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы - 68 936 человек.

В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки; 301 центр вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек.

Всего проведено 6 237 706 прививок.

Напомним, с сегодняшнего дня в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса.

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