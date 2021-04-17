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В Україні вже шість областей відповідають нормі COVID-госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже в шести областях рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі. За останню добу покращилася ситуація у Львівській та Тернопільській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Львівській області показник госпіталізацій становить зараз 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення. У Тернопільській області - 59,8. Крім цього відповідають нормі показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) і Херсонській (56,4) областях. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - 121,4. У Києві цей показник становить 82,3.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину знаходяться більш ніж половина усіх регіонів України -13: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".

В "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили майже 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше у Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях і в Києві.

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