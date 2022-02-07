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В Україні скоротили терміни лікування від COVID: коли виходити з самоізоляції

Автор: Юлія Бойко

Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з COVID-19. Відповідні зміни внесено до наказу № 722, яким регулюється організація медичної допомоги при зараженні коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Повідомляється, що скорочено терміни амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування. Раніше пацієнт з COVID мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту.

Тепер же повторне тестування можна проводити через 5 днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування. Важливо, що мова йде тільки про тестування методом ПЛР.

Коли виходити з самоізоляції

Якщо пацієнт отримав негативний ПЛР-тест і не має симптомів, то самоізоляцію можна завершувати.

Також самоізоляцію можна завершувати при відсутності симптомів через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Вимоги до повторного тестування

Підтвердженим вважається випадок COVID-19 без симптомів, але підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова - контакт з підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо для осіб, у яких були симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих треба було підтвердження ПЛР-методом.

Що з відстеженням контактів

У "червоних" зонах адаптивного карантину будуть відслідковуватися лише контакти високого ризику інфікування і важких наслідків захворювання.

Контакти високого ризику - це члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров'я, а також особи, що знаходяться в закритих приміщеннях з високим ступенем ризику, таких як лікарні та установи довгострокового догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення і ревакцинацію, можна вважати контактами низького ризику.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, період самоізоляції через це можуть скоротити до 10 днів.

Він також заявив, що масковий режим в Україні скасують не цього року.

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