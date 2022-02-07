В Украине сократили сроки лечения от COVID: когда выходить из самоизоляции

Сообщается, что сокращены сроки амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения. Ранее пациент с COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.

Когда выходить из самоизоляции

Если пациент получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов, то самоизоляцию можно завершать.

Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.

Требования к повторному тестированию

Подтвержденным считается случай COVID-19 без симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие - контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно для лиц, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных нужно было подтверждение ПЦР-методом.

Что с отслеживанием контактов

В "красных" зонах адаптивного карантина будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

Контакты высокого риска - это члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода.

Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.