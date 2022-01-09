В Україні спадає кількість COVID-захворювань: виявили менше 3 тисяч заражень 

В Україні продовжує зменшуватись кількість заражень на коронавірус. Протягом минулої доби виявили менше 3 тисяч інфікувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
За добу 8 січня в Україні було зафіксовано 2810 нових випадків зараження, серед них:
26950 осіб вакцинувалися проти коронавірусу:
Також за минулу добу були госпіталізовані 840 осіб, 75 людей загинули від захворювання, а одужали - 2818.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні протягом 7 січня також було зафіксовано зменшення захворюваності на коронавірус серед населення.