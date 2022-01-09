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В Україні спадає кількість COVID-захворювань: виявили менше 3 тисяч заражень 

Автор: Сергій Пишкін

В Україні продовжує зменшуватись кількість заражень на коронавірус. Протягом минулої доби виявили менше 3 тисяч інфікувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу 8 січня в Україні було зафіксовано 2810 нових випадків зараження, серед них:

  • 33 медпрацівника;
  • 163 дитини.

26950 осіб вакцинувалися проти коронавірусу:

  • першу дозу отримали 7018 людей;
  • другу отримали 17425 людей;
  • додаткову дозу отримали 314 людей;
  • бустерну дозу отримали 2193 людини.

Також за минулу добу були госпіталізовані 840 осіб, 75 людей загинули від захворювання, а одужали - 2818.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні протягом 7 січня також було зафіксовано зменшення захворюваності на коронавірус серед населення.

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