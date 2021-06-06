В Україні стало менше областей, що відповідають "зеленій" зоні карантину

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало оновлену таблицю ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19. Областей, які відповідають "зеленій" зоні адаптивного карантину, стало менше, ніж днем раніше.

Про це йдеться на сайті МОЗ .

Однак наразі вся територія України все ще перебуває у "жовтому" рівні епідеміологічної безпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, перейти у "зелену" зону карантину станом на сьогодні можуть Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області.

Нагадаємо, вчора областей, готових перейти у "зелену" зону карантину, було 15. Київ також відповідав "зеленому" рівню епідеміологічної безпеки.

Додамо, за минулу добу в Україні підтвердили менше тисячі нових випадків коронавірусу. Це найменший показник захворюваності з початку 2021 року.

Крім того, глава парламентського медичного комітету Михайло Радуцький говорив, що в уряду є підстави послабити карантин в Україні.