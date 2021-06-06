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В Украине стало меньше областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленную таблицу признаков для определения региона со значительным распространением COVID-19. Областей, соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина, стало меньше, чем днем ранее.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Так, перейти в "зеленую" зону карантина по состоянию на сегодня могут Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области.

Однако пока вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, вчера областей, готовых перейти в "зеленую" зону карантина, было 15. Киев также отвечал "зеленому" уровню эпидемиологической безопасности.

Добавим, за минувшие сутки в Украине подтвердили менее тысячи новых случаев коронавируса. Это наименьший показатель заболеваемости с начала 2021 года.

Кроме того, глава парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий говорил, что у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

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