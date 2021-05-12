В Україні істотно скоротили "помаранчеву" зону карантину: в ній залишилося лише дві області

Майже вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину . У "помаранчевій" зоні залишилися лише дві області.

Так, в "помаранчевій" зоні залишилися лише Миколаївська І Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.

Також в Україні лише в Миколаївській та Черкаській областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Всі інші регіони відповідають всім іншим показникам по covid. При цьому Київ і ще вісім областей вже відповідають "зеленій" зоні за рівнем епідемічної небезпеки.