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В Україні істотно скоротили "помаранчеву" зону карантину: в ній залишилося лише дві області

Автор: Ігор Литвиненко

Майже вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину. У "помаранчевій" зоні залишилися лише дві області.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Так, в "помаранчевій" зоні залишилися лише Миколаївська І Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.

Також в Україні лише в Миколаївській та Черкаській областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Всі інші регіони відповідають всім іншим показникам по covid. При цьому Київ і ще вісім областей вже відповідають "зеленій" зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд продовжить адаптивний карантин до серпня.

Також повідомлялося, що в МОЗ прогнозують четверту хвилю COVID в Україні.

Відзначимо, вся Україна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.

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