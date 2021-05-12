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В Украине существенно сократили "оранжевую" зону карантина: в ней осталось лишь две области

Автор: Игорь Литвиненко

Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. В "оранжевой" зоне остались лишь две области.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Так, в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID. При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство продлит адаптивный карантин до августа.

Также сообщалось, что в Минздраве прогнозируют четвертую волну COVID в Украине.

Отметим, вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

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