В Україні за добу зробили понад 120 тисяч щеплень від COVID
В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепили понад 120 тисяч людей. Так, добовий показник вакцинації перевищив минулий більше ніж у два рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
"123 637 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані - 53 232 людини", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:
- 804 мобільні бригади,
- 2 755 пунктів щеплення;
- 324 центри вакцинації.
Вказано, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 793 100 людей.
Зокрема, отримали одну дозу - 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості у країні проведено 7 584 403 щеплення.
Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня.
Так, починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення.