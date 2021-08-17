Фото: в Україні за добу зробили понад 120 тисяч щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепили понад 120 тисяч людей. Так, добовий показник вакцинації перевищив минулий більше ніж у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.