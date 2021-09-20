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В Україні за добу зробили 36 тисяч щеплень від COVID

Автор: Валерія Поліщук

В Україні за минулу добу, 20 вересня, вакцинували від COVID 36 029 осіб. Одну дозу отримали 21 118, повністю імунізовані - 14 911 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом неділі в Україні працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 осіб, з яких:

  • 6 304 014 - отримали одну дозу;
  • 5 152 834 - повністю імунізовані і отримали дві дози.

Всього проведено 11 456 848 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 2 тисячі нових випадків COVID.

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ВакцинаціяУкраїна