В Украине за сутки сделали 36 тысяч прививок от COVID

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, вакцинировали от COVID 36 029 человек. Одну дозу получили 21 118, полностью иммунизированные - 14 911 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
В течение воскресенья в Украине работали 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 304 016 человек, из которых:
Всего проведено 11 456 848 прививок.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили более 2 тысяч новых случаев COVID.