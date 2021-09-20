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В Украине за сутки сделали 36 тысяч прививок от COVID

Автор: Валерия Полищук

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, вакцинировали от COVID 36 029 человек. Одну дозу получили 21 118, полностью иммунизированные - 14 911 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В течение воскресенья в Украине работали 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 304 016 человек, из которых:

  • 6 304 014 - получили одну дозу;
  • 5 152 834 - полностью иммунизированы и получили две дозы.

Всего проведено 11 456 848 прививок.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили более 2 тысяч новых случаев COVID.

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ВакцинацияУкраина