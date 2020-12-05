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В Україні за добу майже 14 тисяч випадків коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили 13 825 у людей. Серед нових хворих 713 дітей та 629 медичних працівників.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на сторінці у Facebook.

За минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 1 504 особи. Померли від ускладнень хвороби 226 українців. Водночас одужали від COVID-19 - 14 724 людини.

Вчора лабораторні центри здійснили 67 533 тестів на коронавірус: 44 538 методом ПЛР та 22 995 методом ІФА.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

Нагадаємо, у п'ятницю у світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків COVID-19. За добу коронавірус діагностували у понад 680 тисяч жителів планети, водночас жертвами хвороби стали понад 12 тисяч людей.

Також РБК-Україна писало, що щоденна кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову перевалила за 15 тисяч. В країні майже тиждень кількість нових випадків не досягала позначки в 15 тисяч.

Крім того, цього тижня в Україні фіксували позитивну динаміку поширення коронавірусу - протягом двох днів кількість нових випадків була меншою, ніж пацієнтів, які одужали від COVID-19.

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