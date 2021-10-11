В Україні посилюють карантин для транспорту. Чи пустять до маршрутки без вакцинації

З 21 жовтня в Україні посилюються правила пасажирських перевезень. Зокрема, пасажири повинні мати документ про вакцинацію, COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що нові правила стосуються тільки автобусів, літаків і поїздів міжобласного сполучення. Вони не поширюються на міські та внутрішньообласні перевезення.
Крім того, вимога про вакцинацію не є обов'язковою, оскільки достатньо мати негативний тест на COVID або підтвердження того, що особа перехворіла на коронавірус.
Нагадаємо, як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, нові правила перевезення пасажирів - це вимушений крок для стримування епідемії COVID-19.