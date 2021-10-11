Вакцинація, сертифікат або тест: Кабмін посилив правила пасажирських перевезень
Кабінет міністрів України посилив правила пасажирських перевезень в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах адаптивного карантину. Нові обмеження почнуть діяти з 21 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Нові правила для перевезення пасажирів - вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя і здоров'я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, що підтверджують їх COVID-безпеку, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень в будь-якому виді транспорту ", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Які документи необхідні
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епідемічної небезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літаків і пасажирів одного з цих документів:
- підтвердження повного курсу вакцинації (або отримання однієї дози для регіонів "жовтої" зони)
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (вакциною, яка дозволена ВООЗ); негативний ПЛР-тест; документ, що підтверджує одужання від COVID-19, дію якого підтверджено через додаток "Дія"
- негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (діє 72 години)
На якому транспорті діятимуть обмеження
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів несе перевізник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонував дозволити перевезення тільки для вакцинованих, але в підсумковому варіанті транспортом зможуть скористатися ті, хто перехворів на COVID-19, або мають негативний текст.